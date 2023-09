Bruna Guerin virou assunto nas redes sociais, após ter sido apontada como o pivô da separação entre Sandy e Lucas Lima, casal que anunciou o fim do casamento na última segunda-feira (25), após 15 anos de união.

A artista foi associado aos rumores após ter protagonizado o musical Once – O Musical, no início deste ano, em que formou par romântico com o artista, e, fora dos palcos, criaram uma grande amizade, o que alimentou as teorias levantadas pelos internautas.

Apesar de terem destacado que o fim do casamento aconteceu de maneira amigável, o nome de Bruna Guerin se tornou palco para uma enxurrada de ataques nas redes sociais. A artista, inclusive, restringiu os comentários de suas publicações no Instagram, e ainda não se manifestou sobre o assunto.

Mas afinal, quem é a atriz Bruna Guerin?

Bruna Guerin tem 38 anos, e nasceu em São Paulo. Além de atriz, ela trabalha como cantora e dubladora, e possui passagens em diversos trabalhos na televisão, como novelas, séries, além dos cinemas, e nos palcos do teatro.

O suposto pivô da separação de Sandy e Lucas Lima estreou no teatro aos 17 anos, durante o musical de Romeu e Julieta. Em 2007, ela surgiu nas telinhas pela primeira vez, em uma participação na novela Duas Caras. Seu trabalho mais recente no gênero aconteceu em Salve Se Quem Puder (2020).

Discreta sobre a vida pessoal, Bruna Guerin possui mais de 55 mil seguidores no Instagram, e costuma utilizar a plataforma para compartilhar cliques do seu cotidiano, além dos trabalhos artísticos.

O post Quem é Bruna Guerin, atriz apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.