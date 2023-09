Gustavo Mioto abriu o coração pela primeira vez, um dia após ter anunciado o fim do namoro com Ana Castela, durante participação no podcast Venus Podcast, nesta terça-feira (26). Sincero, o cantor sertanejo ainda reagiu em torno dos rumores que surgiram acerca do suposto motivo para o término.

"Impossível não falar. Não sou muito de falar em rede social e expor. Ontem a galera recebeu a notícia de que eu e a Ana Flávia não estamos mais juntos. Assim como um baque pra vocês, é pra nós também", iniciou ele. "Não teve brigas, não teve discussões. Nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém", garantiu.

Gustavo Mioto, então, desmentiu que o fim do relacionamento com Ana Castela teria sido motivado por supostos ciúmes. "Não existe a chance de eu ter explosão de ciúmes. Se tem uma coisa que não desconfio é do caráter da Ana Flávia, nunca duvidei. Então nunca poderia ter ciúmes, pois sei do caráter dela", declarou o sertanejo, que não poupou elogios à ‘Boiadeira’.

"[Ela é] incrível, mulher maravilhosa, batalhadora. Términos são difíceis, eu sei, mas a gente tem que encerrar ciclos que a gente pensava que seriam maiores, mas às vezes acontece. Não teve nada a ver com infidelidade, agressividades", pontuou Gustavo.

O post Gustavo Mioto revela verdadeiro motivo de fim do namoro com Ana Castela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.