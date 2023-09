Neymar ironiza supostas exigências feitas para novo clube: "Chateado"

Neymar Jr usou suas redes sociais para comentar sobre as supostas exigências feitas por ele, para trocar o Paris Saint Germain, pelo Al-Hilal. Segundo o jogador, tudo não passou de mera especulação e boatos da mídia.

Através dos stories, o jogador se mostrou irônico ao comentar sobre tudo que teria exigido para a temporada na Arábia.

"Saindo de casa, vim aqui conhecer a casa. Não estou muito feliz porque não tem 25 quartos como pedi, garagem com 8 carros, entre outras coisas…mas tá bom né?", disse ele.

As especulações em torno das exigências feitas por Neymar para trocar de clube surgiram após uma reportagem do The Sun, revelar valores e pedidos astronômicos do craque.

