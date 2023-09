Caetano Veloso é recebido pelo Papa e recebe benção; veja vídeo

O cantor Caetano Veloso recebeu, na manhã desta quinta-feira (28/9), bençãos do Papa Francisco. Em turnê pela Europa para apresentar o disco 'Meu Coco', o artista baiano visitou o Papa no Vaticano, ao lado da empresária Paula Lavigne. Fotos do encontro foram compartilhadas pelo perfil oficial de Caetano no Instagram.

"Hoje tivemos a honra de sermos recebidos pela Sua Santidade, Papa Francisco, no Vaticano. Obrigado ao Santo Padre pelo convite e pela generosidade com que nos recebeu. Obrigado ao Monsenhor Polvani e Angélica Ferreira pela recepção, e à Sua Eminência, o Cardeal de Mendonça, José Tolentino", escreveu o artista.

O encontro com o papa também teve a participação do jornalista Gerson Camarotti, da Globonews. Na conversa, Caetano entregou ao Papa uma carta em que pede ao pontífice para que volte o olhar e as orações para o Brasil diante da "situação de agravamento da violência".

Caetano Veloso fez um show em Roma, na quarta-feira (27/9).