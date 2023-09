Michael Gambon, o Dumbledore de Harry Potter, morre aos 82 anos

Um dia triste para o cinema e para os fãs de Harry Potter: o ator Michael Gambon, intérprete do Albus Dumbledore na saga Harry Potter, morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (28/9). A notícia foi dada pela família.

O ator morreu no hospital após um quadro crítico de pneumonia. Apesar da doença, a família informou que Michael morreu “pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama”. O comunicado foi publicado pelo publicitário Clair Dobbs.

“Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon, amado marido e pai”, diz a nota. “Pedimos que você respeite nossa privacidade neste momento doloroso e obrigado por suas mensagens de apoio e amor”, acrescentou a família em nota.

Mestre do teatro e do cinema

Irlandês, Michael nasceu em Dublin, em 19 de outubro de 1940, filho de mãe costureira e o pai engenheiro, um cenário que parecia deixar a vida artística um caminho estranho e desconhecido.

Deixou o estudo formal aos 15 anos e se tornou fabricante de ferramentas. Depois, se formou engenheiro, mas só trabalhou por um ano: os palcos logo o encontraram.

A primeira aparição de Michael foi no teatro, em uma produção de Otelo no Teatro Gates, em Dublin, em 1962. O talento do ator o levou a ser nomeado cavaleiro (sir) pela contribuição à indústria do entretenimento 36 anos depois, em 1998, pelas mãos da Rianha Elizabeth II.

Pelos trabalhos no cinema, Gambon ganhou quatro vezes o prêmio Bafta (Academia Britânica de Cinema, em português) — em 1987, com The Singing Detective; em 2000 com Wives and Daughters; em 2001 com Longitude e em 2002 com Perfect strangers.

Ele também foi duas vezes vencedor do melhor elenco em cinema do prêmio Screen Actors Guild. A primeira, em 2002, com Gosford Park, e a segunda com The King’s Speech, em 2011.

Em 2002, foi eleito sucessor de Richard Harris no papel de Dumbledore, diretor de Hogwarts, na saga Harry Potter. O papel o fez cair nas graças da nova geração.



