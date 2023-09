Faustão incentiva doação de órgãos em vídeo para o Ministério da Saúde

Faustão, apresentador, é a figura central da nova campanha do Ministério da Saúde sobre doação de órgãos. No perfil oficial da instituição, ele aparece e manda recado da importância do ato.

"Eu sigo aqui na minha luta pela reabilitação, já com boas perspectivas, mas tô aqui, mais uma vez, para agradecer o empenho de tanta gente nesta corrente para transformar o Brasil no primeiro doador de órgãos do mundo…", começou ele.

" Todas as classes e idade para que cada vez mais o Brasil seja o país da doação de órgãos… Precisamos dessa solidariedade. É o país pulsando em uma solidariedade só. Lembrando sempre: cada pessoa pode dar vida a mais oito pessoas. São oito órgãos que podem ser doados. Por isso é fundamental essa participação, essa luta do Setembro Verde. Mais uma vez agradeço o empenho de todos vocês, é uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida", concluiu.

Recentemente, a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, celebrou o primeiro mês do transplante dele.

"Hoje faz 1 mês que a nossa família recebeu uma segunda chance. Obrigada a todas as famílias doadoras por esse ator de amor e solidariedade", disparou.

