Jojo Todynho vem compartilhando como está sendo a sua recuperação e adaptação com os fãs e seguidores, bem como o resultado no seu corpo. Vale recordar que a cirurgia foi feita ano dia 8 de agosto, e, recentemente, a cantora abriu o jogo sobre algumas dificuldades que vem enfrentando na alimentação.

Em resumo, Jojo está com problemas para ingerir alguns alimentos. É importante destacar que a funkeira ainda está na fase de comer alimentos pastosos e rejeitando alguns legumes. "Aí você se engasga…é o que acontece. É normal. É adaptação! Tem legume que você aceita, tem legumes que você não aceita mais. Tudo é adaptação, mas aos pouquinhos as coisas tão caminhando", relatou ela.

"Vocês tão me perguntando e eu não tô na [comida] sólida, não. Eu tô na pastosa ainda. Mas é assim, é um processo", completou. A respeito de ainda não ter voltado para a academia, Jojo explicou: "Obviamente porque eu tenho que ter a liberação do médico. Eu recebi a liberação essa semana".

Para finalizar, a artista ainda falou especialmente com a parte do público que também tem interesse em realizar a cirurgia bariátrica, deixando claro que é uma escolha pessoal e não deve ser influenciada. "A bariátrica é individual. Ontem eu fiz a minha pesagem e tô muito feliz. A gente vai batendo metas que a gente nem acredita", encerrou, expressando o contentamento com o seu resultado.

*com colaboração de Savanna Machado

O post Jojo Todynho revela enfrentar dificuldades para comer após cirurgia bariátrica foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.