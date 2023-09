Kefera surpreende internautas com decisão importante

Kéfera surpreendeu os internautas nesta quinta-feira (28), ao fazer um anúncio em suas redes sociais. A veterana do Youtube vai voltar para a plataforma após anos de hiato.

A atriz vai retornar com o seu canal antigo, o 5 Minutos, que foi um sucesso entre os anos 2010, o que a levou para o topo da plataforma e se tornou uma das influenciadoras mais famosas da época.

"Te vejo no 5inco Minutos (não tô me aguentando de ansiedade. Ativa a contagem regressiva que tá no story)", surpreendeu a famosa.

Os internautas celebraram o retorno do canal: "Tô toda arrepiada"; "Que momento Brasil. Agora o mundo volta aos seus eixos"; "O sonho tornando realidade"; "Porr*, eu vou ter um treco e a culpa é sua".

