Gustavo Rocha se manifesta após boato de que ele fez sexo com David Brazil

Nesta quinta-feira (28), viralizou na web, uma declaração de David Brazil admitindo que prefere ser ativo durante o sexo. Com a repercussão da fala do promoter, que foi feita no podcast Papagaio Falante, um internauta comentou no X (antigo Twitter), que o famoso já teve relação íntima com o influenciador Gustavo Rocha, de 26 anos.

"Depois que eu fiquei sabendo que o Gustavo Rocha deu pra ele [David Brazil], fiquei traumatizado", disse o internauta Yan. De acordo com o rapaz, Gustavo teria revelado sobre o sexo com David Brazil durante uma live no TikTok. "O Gustavo falou em uma live do TikTok que já foi passivo com ele, que não sente problemas em ficar com homens mais velhos", comentou ele.

Diante das declarações, Gustavo Rocha resolveu se manifestar. Nos comentários, o irmão de Túlio Rocha escreveu: "kkkkkkkkk qual foi". Apesar disso, o influenciador não negou e nem confirmou a veracidade da notícia, deixando seus fãs e admiradores bastante curiosos.

Vale lembrar que, desde abril deste ano, Gustavo tem feito muito sucesso em plataformas de conteúdo adulto como Privacy e OnlyFans. Nudes do rapaz, inclusive, já foram vazados na web.

Gustavo Rocha reage após internauta dizer que ele fez sexo com David Brazil (Foto: Reprodução/X)

kkkkkkkkk qual foi — Gustavo Rocha (@gusrochaa) September 28, 2023

O Gustavo falou em uma live do tiktok que já foi pass com ele, que não sente problemas em ficar com homens mais velhos pic.twitter.com/9LLL6POdCn — Yan (@yankisner) September 28, 2023

