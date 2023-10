Batman: DC revela que personagem recente é filho do vilão Ra’s al Ghul

Batman tem uma formidável galeria de vilões, e embora alguns sejam clássicos, a exemplo de Coringa e Charada, por exemplo, a DC Comics vem ampliando o escopo, com novas caras. E uma delas, que estreou apenas recentemente, tem uma chocante conexão com um antagonista de longa data, o imortal Ra’s al Ghul.

Atenção para spoilers para The Penguin #2!

Em The Penguin #2, lançado recentemente, o Pinguim é forçado a sair da "aposentadoria" para retornar a Gotham City por conta de um chantagem de Amanda Waller, a famosa burocrata do governo dos Estados Unidos que atua secretamente para a exterminação dos meta-humanos e super-heróis da Terra.

Em sua volta, Oswald Cobblepot convoca um antigo aliado, conhecido como The Help (ou "O Ajuda", na tradução livre). E, durante uma conversa, o Pinguim diz que "a idade nunca desacelerou" o pai desse parceiro. O enigmático e impecavelmente bem vestido assassino responde que seu progenitor "é irremediavelmente viciado em seus poços".

O pai é antigo inimigo de Batman

The Help apareceu pela primeira vez na minissérie Batman: tempo de matar, lançada em 2022, como um homem idoso que é um dos assassinos mais organizados e eficientes atuando em Gotham City. Ele até mesmo conseguiu vencer Batman, e, quando apareceu, revelou ter ensinado quase todos os lutadores estabelecidos no Universo DC, de Lady Shiva ao Arqueiro Verde — ou seja, é como aqueles personagens que sempre existiram, mas nunca soubemos anteriormente sobre sua existência.

Na conversa com o Pinguim, ele cita que o pai de The Help nunca "desacelerou", mesmo com a idade avançada; e o vilão diz que seu pai consegue fazer isso por ser "viciado em seus poços". Obviamente, ambos estão falando de Ra’s al Ghul, conhecido por sempre se banhar nas propriedades mágicas das águas dos Poços de Lázaro para viver eternamente.

Sua conexão com Ra’s al Ghul explica The Help ter conhecimento de técnicas de luta que somente a Liga dos Assassino domina. Além disso, o fato de ele ser um idoso e Ra’s ter quase a mesma idade faz sentido, afinal, o pai se rejuvenesce com o Poço de Lázaro — e sugere que The Help nasceu há quase um século, mas foi abandonado por Ra’s por não ser considerado um herdeiro digno da Cabeça do Demônio, razão pela qual teria recorrido a outros candidatos, como Bruce Wayne e sua filha Talia.

A DC não confirmou oficialmente, mas pode ter certeza que, em um futuro breve, veremos The Help com certeza se encontrando com seu pai, Ra’s al Ghul.