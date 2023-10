Janaína Rueda é eleita melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best

O Latin Americas 50 Best Restaurants elegeu a chef Janaína Torres Rueda como a melhor chef mulher da América Latina - (crédito: Reprodução/Instagram @janainarueda1) Agência Estado Agência Estado E-mail

O Latin Americas 50 Best Restaurants elegeu a chef Janaína Torres Rueda como a melhor chef mulher da América Latina. Ela é chef e proprietária do restaurante de alta gastronomia A Casa do Porco, do bar casual Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos em São Paulo.

Janaína, coproprietária dos empreendimentos com Jefferson Rueda, é a décima a receber o prêmio, que marca uma década de celebrações à inclusão na culinária e do empoderamento das futuras gerações de chefs mulheres.

A chef será celebrada no dia 28 de novembro, quando acontecerá, no Rio de Janeiro, a premiação do Latin Americas 50 Best Restaurants. O nome da Latin Americas Best Female Chef é o primeiro de três que serão anunciados antes da cerimônia oficial, em 28 de novembro. Os outros dois são os vencedores do Icon Award, a ser anunciado em 23 de outubro, e do American Express One To Watch Award, a ser divulgado em 6 de novembro.

Janaína Torres Rueda se junta ao grupo de chefs reconhecidos por suas valiosas contribuições à gastronomia desde o lançamento do Latin Americas 50 Best Restaurants, em 2013. Dentre as vencedoras de edições passadas estão Manoella Buffara, Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa e Helena Rizzo.

A biografia de Janaína Torres Rueda

Militante da alta gastronomia democrática, ela opera suas empresas segundo a seguinte missão: aprimorar e transformar a dieta da população brasileira, oferecendo produtos artesanais de qualidade a preços acessíveis.

No Dona Onça, seu bar casual no centro da cidade, ela serve pratos afetivos, como a galinhada. Já nA Casa do Porco, seu restaurante de fine dining, ela e o sócio, Jefferson Rueda, oferecem um menu de degustação por menos de R$ 300- um dos pratos da sequência é o porco San Zé, que é preparado com porcos de criação própria e cujo processo de cocção leva oito horas.

Lembrando que, em 2022, A Casa do Porco foi eleita The Best Restaurant in Brazil, registrando seu nome no Latin Americas 50 Best Restaurants. Este ano, o estabelecimento ocupou o No.12 na lista mundial.

Mas a influência de Janaína Torres Rueda vai muito além da cozinha. Em 2020, ela recebeu o American Express Icon Award - Latin America, como um reflexo do seu compromisso com a comunidade. Ela atuou em prol de refeições escolares mais saudáveis e da gastronomia inclusiva para mobilizar líderes do setor, oferecendo assistência durante a epidemia de Covid-19 e ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre 2015 e 2019, a paulistana atuou como voluntária na iniciativa Cozinheiros da Educação, projeto que visava transformar as merendas escolares do estado, substituindo itens processados por alternativas naturais. O projeto beneficiou 1.8 milhão de crianças em idade escolar. Inspirada por essa experiência, a chef abriu as portas da Merenda da Cidade, onde serve refeições rápidas e sanduíches a preços populares.