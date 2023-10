A história de amor entre o trio curitibano Tuyo e a cidade de Brasília já é antiga. Formado em 2016, o grupo que explora do folk-pop ao afrofuturismo coleciona passagens pela capital federal, incluindo por um dos principais festivais do quadradinho central, o CoMA. Neste sábado (7/10), os artistas voltam a se reencontrar com o público do evento, em um show que brinda as principais fases da banda.

O segredo por trás de tamanha conexão ainda não foi desvendado pelos integrantes do conjunto musical. “Olha, é uma boa pergunta”, responde a vocalista Lay quando perguntada sobre o que torna a relação tão especial. “Só sei que é sempre muito visceral, me sinto voltando para visitar amigos que eu amo muito e me sinto amada de volta”, descreve.

Para a cantora, no entanto, a familiaridade é um dos pontos centrais da parceria. “Quanto mais a gente toca, mais a gente se diverte e quanto mais se diverte, mais fica à vontade. Sinto que é nessa hora de ficar à vontade que a mágica acontece no show e a intimidade com as canções e com o público vai fazendo toda diferença”, avalia. “Estamos com saudade e cheio de vontade de cantar juntos”, declara Lay.

CoMA

Foi dada a largada, na última quarta-feira (4), à 6ª edição do festival CoMA. A banda Francisco, El Hombre foi o primeiro dos nomes principais a subir nos palcos do evento, abrindo as portas para Letrux, que toca nesta quinta (5), João Bosco, que se apresenta no sábado (7) e Baianasystem, que encerra o festival no domingo (8).