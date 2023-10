Romântica demais: cantora Vicka lança mais uma música sobre amor

Vicka está entre os 27 artistas selecionados para o Prêmio Multishow 2023, na categoria Brasil. Diretamente de Cascavel (PR), a cantora tem como marca musical o romantismo e o violão. No final de setembro, ela lançou o EP Entrega, que conta com cinco canções, sendo uma inédita Eu só queria que você soubesse e a faixa que concorre na premiação, Romântica demais, também na versão acústica. O lançamento é um mergulho profundo nas complexidades do amor.

Como sugere o nome, o EP Entrega fala sobre a entrega de emoções e de sentimentos que envolvem um relacionamento, além das várias perspectivas de uma paixão. Neste caso, Vicka namora há dois anos e se inspira na própria relação para compor. “Eu acho que as minhas músicas refletem bastante a minha personalidade. Então, é um resgate pra gente falar dessas conexões, dessas pequenas sutilezas de um relacionamento, dessas pequenas surpresas, de amar de uma forma mais profunda e conectada”, explica a cantora ao Correio.

A inédita, Eu só queria que você soubesse, é uma declaração apaixonada com confissões de sentimentos genuínos e loucuras de amor. Para essa faixa, Vicka se inspirou, principalmente, na estrela Cássia Eller e Nando Reis. No restante do álbum, ela traz referências da Rita Lee em Como tinha que ser. Já na carreira artística, Paula Toller, Ana Carolina, Maria Gadú são mulheres que são referências na trajetória da cantora.

Sobre o gênero musical, Vicka acha limitador se restringir a apenas um estilo, por isso, traz um pouco de cada. “Então, eu acho que a minha música pode ser considerada uma nova MPB, às vezes, um leve pop, com uma pitadinha de rock, alguma coisa assim. Acho que é uma mistura”, diz.

Concorrendo na categoria Brasil, onde músicas de destaque de cada estado do país são selecionadas, Romântica demais de Vicka representa o Paraná. A premiação acontece dia 4 de novembro, mas os nomes dos cinco finalistas são divulgados dia 15 de outubro. Além disso, o show de lançamento do EP está previsto para 13 de outubro, na cidade natal da artista.



*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.

