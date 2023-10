KayBlack lança single inédito e abre as portas para o novo EP

O retorno de um gigante. Depois de um longo período afastado por conta de um problema de saúde, o artista KayBlack lançou, nesta quinta-feira (5/10), o single Disposição e Atividade, já disponível em todas as plataformas digitais. A faixa também é acompanhada de um videoclipe super elaborado, com direito a uma maquiagem inusitada e especial.

O primeiro semestre do trapper foi muito excepcional. Acumulando mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e cerca de 572 milhões de streams globais, outra novidade surge para animar o público do cantor. O anúncio do próximo EP Cara do Enquadro, que será lançado no final deste ano.

Em 2023, KayBlack figurou entre os artistas mais escutados nacionalmente. Graças ao EP Contradições, um dos projetos de grande destaque do rap na atualidade. Neste novo trabalho, promete não ficar na zona de conforto, como é esperado de um artista tão versátil e talentoso. Considerado uma das vozes mais proeminentes do rap e do trap, o paulista é uma referência no cenário.

A faixa abraça temas já discorridos por ele em outras canções. Perseverança, determinação pessoal e autoestima. Além disso, ilustra a história do trapper, em uma jornada que tem sido muito bonita até aqui. Transmitir isso ao público, segundo KayBlack, é uma de suas grandes missões. Incluindo, claro, levar o gênero a patamares ainda maiores.