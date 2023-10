Compositor e violonista, Luizinho Lopes lança novo álbum

O compositor, cantor e violonista Luizinho Lopes lançou o disco Como seria explodir um amor tão concreto duro de partir? em vinil e nas plataformas digitais. Com três faixas inéditas, o álbum contém 10 canções que reafirmam o compromisso do artista com a qualidade e a criatividade que marcam sua trajetória nessas quatro décadas na música.

"Este disco surgiu sem controle. Soa para mim como o inconsciente revelando sua poesia.", diz o artista em depoimento. Gravado nos estúdios Macieiras e Versão Acústica, em Minas Gerais, o disco tem direção musical de Marcos Filho, Dudu Viana, Salomé Viegas e Luizinho Lopes. A mixagem é do maestro Ricardo Itaborahy e a masterização de Luiz Tornaghi. A capa é assinada pela artista plástica Fernanda Cruzick.

O repertório traz faixas compostas por Luizinho, exceto na canção Em menos de um minuto, parceria com o premiado romancista Luiz Ruffato. A cantora mineira Natália Vargas participa nas faixas Canção de ninar Mãe, Hóstia da noite e Mudou o tom. Outra participação especial é da Orquestra Sinfônica de São Petersburgo, da Rússia, na canção Órbita.

“As canções escritas por Luizinho Lopes fogem da banalidade dos dias atuais, flertando abertamente com a consistência do melhor da nossa música popular. Isso sem cair em meras cópias ou repetições. E este novo álbum equivale a um belo cartão de apresentação para quem ainda não conhece o seu trabalho ”, escreveu o jornalista Fabian Chacur, que assina a resenha do disco.

Serviço

Luizinho Lopes

Como Seria explodir um amor tão concreto duro de partir?

1. Ali neblina

2. Cinzas no oceano

3. Órbita

4. Canção de ninar mãe

5. Xeque-mate

6. Mudou o tom

7. Em menos de um minuto

8. Sintoma

9. Epicentro

10. Hóstia da noite

Saiba Mais Flipar Não se engane: Esses animais ‘fofos’ são terríveis!

Não se engane: Esses animais ‘fofos’ são terríveis! Flipar Lindas e elegantes: Veja todas as Misses Brasil do Século 21

Lindas e elegantes: Veja todas as Misses Brasil do Século 21 Flipar Show de Maiara e Maraísa tem pedido de casamento, morte e tiroteio