Pedro Vaz e Jefferson Amorim lançam novo álbum no Infinu no domingo

Neste domingo (8/10), a partir das 18h, a Infinu Comunidade Criativa recebe o show da dupla de músicos Pedro Vaz e Jefferson Amorim. A apresentação será do lançamento de DUO, primeiro álbum da dupla disponível para streaming nas plataformas digitais desde o dia 22 de setembro.



Desde 2014, Pedro Vaz e Jefferson Amorim formam um duo curioso de músicos que chama a atenção pela mistura de instrumentos como a viola caipira com o baixo elétrico. A dupla já se apresentou na 19ª edição do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), em Goiás, no 39° Curso Internacional de Verão de Brasília (CIVEBRA), no Clube do Choro de Brasília, na Maison d'Amérique Latine, na Église de Saint Denis, no Saint Fiacre e no La Candela, na França, e no Biografbaren, Kulturpalaset NBV e Vuxenskulan, na Suécia.

A dupla ainda se apresentou ao lado de artistas como Nelson Faria, Fátima Guedes e da violonista e violeira francesa Fabienne Magnant. Para o show na Infinu, os músicos convidaram a sanfoneira Paula Vidal, do grupo Fulô do Cerrado, e a rabequeira Maísa Arantes. O repertório da apresentação traz músicas presentes no álbum DUO, como Nuvem cigana, Zanzibar, Tristeza do Zeca, Mercedita e Luzeiro. A Entrada é franca.

Serviço

Show de Lançamento do álbum DUO de Pedro Vaz e Jefferson Amorim

Neste domingo (8/10), a partir das 18h, na Infinu Comunidade Criativa. Entrada franca.