Após passar por duas cirurgias, José Datena fala sobre seu estado de saúde

O apresentador José Luiz Datena, conhecido pelo programa "Brasil Urgente," passou por duas cirurgias cardíacas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quinta-feira.

Em uma atualização sobre seu estado de saúde, Datena informou que saiu da UTI e está na Unidade de Terapia Semi-intensiva. Ele agradeceu as orações e destacou a qualidade dos médicos que o atenderam durante as cirurgias, mas não detalhou os procedimentos realizados.

O jornalista também compartilhou a notícia do falecimento de sua tia e expressou tristeza com a perda. Datena pediu orações para que sua tia seja bem recebida no céu.

No final da gravação, ele mencionou que deve permanecer afastado do trabalho por mais uma ou duas semanas, enfatizando a importância da saúde, fé e paz.