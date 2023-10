Mãe de Kayky Brito celebra aniversário de 35 anos do filho e se declara: "Te amo incondicionalmente"

Sandra Brito, mãe de Kayky Brito, celebrou através de suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, o aniversário de 35 anos do filho. Na semana passada, o ator recebeu alta hospitalar após passar quase um mês internado por conta do atropelamento grave que sofreu no início de setembro.

Em seu Instagram, Sandra escreveu uma mensagem carinhosa para Kayky e se declarou: "Obrigada meu Deus, estamos juntos e misturados (frase do alemão). Gratidão pelas nossas vidas. Viva o Kayky, Te amo incondicionalmente".

No dia em que Kayky Brito recebeu alta, a mãe do ator fez um post celebrando a notícia: "Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs acordava , chorava muito e conversa com Deus. Ele me acalmava e levantava. Implorava para Ele não soltar a mão do meu filho e assim Ele fez", compartilhou ela na ocasião.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito foi atropelado enquanto saía de um pequeno estabelecimento noturno no Rio de Janeiro, durante a madrugada de 2 de setembro. Esse incidente ocorreu logo após ele se despedir de seu amigo, Bruno de Luca, que permaneceu no local.

Devido às graves lesões sofridas, Kayky Brito precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade do Rio de Janeiro, onde, em um momento crítico, necessitou de suporte de aparelhos para respirar.

Felizmente, a recuperação do ator superou as expectativas, e no dia 29 de setembro, Kayky recebeu alta hospitalar, prosseguindo com seu processo de recuperação em sua residência.

