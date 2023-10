Em 2018, Kéfera Buchmann tornou-se um meme após acusar um rapaz da plateia de praticar "mansplaining" durante sua participação no programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes na época.

O termo refere-se a explicar algo de maneira imprecisa e excessivamente confiante a uma mulher. Agora, cinco anos depois, a influenciadora, atriz e youtuber resolveu abordar o episódio que viralizou na internet.

Em um vídeo intitulado "Passei vergonha em rede nacional", publicado em seu canal do YouTube, o "5incominutos", Kéfera refletiu sobre o acontecimento. Ela admitiu que, na realidade, não se tratava de "mansplaining", mas sim de palavras confusas, e reconheceu que usou o termo de maneira inadequada naquele momento.

Na época do incidente, Kéfera enfrentou críticas e controvérsias, já que muitos internautas a acusaram de ter sido rude com o participante do programa. Em sua defesa, ela compartilhou nas redes sociais uma mensagem enigmática: "Look ‘mamãe eu não passei pano pra ninguém hoje’. Entendedores entenderão."

O post Cinco anos após polêmica, Kéfera se pronuncia sobre o caso ‘mansplaining’: ‘Passei vergonha em rede nacional’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.