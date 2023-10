Público precisa ser realocado antes de show do The Weeknd por conta de chuva

O show do cantor The Weeknd precisou ser realocado na noite deste sábado (7/10) no estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Parte do público foi retirado devido aos relâmpagos e à intensa ventania no local, algumas pessoas foram abrigadas em uma área segura por volta das 19h30.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o público que estava no gramado aparece mudando de local. Ao fundo, uma pessoa dá a orientação: "Esse é o local mais seguro para vocês no momento. As arquibancadas e os setores de cadeira podem permanecer em seus lugares".

Meia hora depois, por volta das 20h, o retorno do público foi liberado. Com a liberação da pista, houve correria entre os presentes para garantir um bom local.

Quem está nas arquibancadas e nas cadeiras não precisou deixar o local já que o protocolo de segurança para esse tipo de situação recomenda apenas que não se permaneça em locais descampados e abertos.

