Bianca Bin protagoniza cena de sexo e nudez no filme ‘Ângela’

Com uma carreira brilhante, a atriz Bianca Bin, de 33 anos de idade, já protagonizou diversos personagens marcantes em filmes, novelas e séries de sucesso. Seja como mocinha ou vilã, protagonista ou coadjuvante, a artista sempre dá um verdadeiro show de atuação.

Entre os trabalhos mais recentes da atriz, está o filme ‘Ângela’, dirigido por Hugo Prata e escrito por Duda de Almeida. Na trama, que conta a história da vida e morte da socialite Ângela Diniz, Bianca Bin interpreta Tóia, amiga da protagonista, vivida por Isis Valverde.

No filme, disponível no Prime Video, além de roubar a cena com seu talento nato para a atuação, a artista também se destaca ao protagonizar uma cena bastante íntima, envolvendo sexo e nudez. A sequência é exibida na reta final do longa, após uma hora e dezesseis minutos de filme.