Alok fala sobre ataques em Israel; pai do DJ está no país

Alok usou suas redes sociais na manhã deste domingo, dia 8 de outubro, para fazer um desabafo a respeito dos ataques e bombardeios que ocorrem em Israel. O DJ se manifestou sobre o assunto, para atualizar os seguidores sobre a situação de seu pai, o também DJ Juarez Swarup Petrillo, que está no país.

Juarez seria uma das atrações do festival Universo Paralello, que aconteceria em Israel no último sábado (7), mas que foi interrompido por conta dos conflitos. No Instagram, Alok explicou que seu pai conseguiu fugir em segurança para um bunker.

"Como muitos de vocês sabem, o meu pai estava em um desses locais invadidos e sobre a relação dele com o evento em que estava, ele não é o realizador. O meu pai foi CONTRATADO a se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em diversos outros países", explicou.

O DJ prosseguiu falando sobre a relação de seu pai com o evento em Israel: "O produtor israelense licenciou o uso da marca e produziu o evento por conta própria, sendo o meu pai uma das atrações. Na região historicamente fazem eventos, inclusive no dia anterior houve outro festival com o mesmo perfil e NO MESMO LOCAL", destacou.

"Todas essas informações fiquei sabendo hoje após inúmeras tentativas de contato. Ainda sobre o meu pai, ele está seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil", garantiu.

Na postagem, ele ainda lamentou os ataques em Israel: "Sobre os acontecimentos de hoje, estou consternado e ainda chocado com o ataque covarde aos milhares de inocentes com o uso de mais de 2500 mísseis na invasão em diversos locais no sul de Israel", disse ele.

"Minhas orações pelos desaparecidos, pelo povo da região que são vítimas dessa guerra cruel e pelos familiares que sentem dor nesse momento", completou Alok.

No Instagram, Swarup chegou a compartilhar vídeos mostrando os ataques em Israel. "Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir", disse o DJ. A postagem foi apagada das redes sociais logo depois.

