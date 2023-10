Anitta é flagrada tomando banho em teaser da nova temporada de Elite

A cantora Anitta aparece tomando banho no primeiro teaser da sétima temporada de Elite, série da Netflix que retorna com novos episódios no próximo dia 20 de outubro. A artista brasileira é um dos grandes destaques dessa volta do seriado e, fazendo jus à fama picante que a trama tem, vemos a agora atriz carioca já sem roupa em uma cena no banheiro esbanjando muito charme e sensualidade — mas sem abrir mão do mistério que envolve o enredo.

A cena divulgada pelo streaming é bem curta e é focada justamente na cantora e agora atriz. Tanto que a postagem feita pela plataforma em suas redes sociais é justamente uma mensagem de boas-vindas à ganhadora do VMA 2023. Trata-se de um recado bem direto, recepcionando a diva em português, espanhol e inglês. Além disso, a mensagem ainda destaca o quanto ela é a grande atração desta nova temporada da série.

Olá, Anitta. Hola, Anitta. Hi, Anitta.

Com @anitta e @andrelamoglia, a temporada 7 de Elite estreia dia 20 de outubro. pic.twitter.com/X24ABPLXzJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 9, 2023

E, tão direta quanto a postagem, temos a cena em si. Anitta aparece nua tomando banho quando é observada por alguém que se aproxima. Trata-se do também brasileiro André Lamoglia, que vive o personagem Iván em Elite.

É ele quem recepciona a artista quando questionado o que está fazendo ali observando a moça sem roupa. "Não finja surpresa. Sabe que isto é Elite", responde. A fala é uma brincadeira à fama que o seriado tem de abusar das cenas de nudez e pegação mais caliente — tanto que há quem considera a produção espanhola um soft porn disfarçado.

Até o momento, ainda não há detalhes mais concretos sobre a personagem que Anitta viverá na série e tampouco se a cantora vai mesmo participar dessas cenas mais picantes que marcam a produção. Contudo, levando em conta que ela já apareceu parcialmente pelada em um teaser, é possível crer que ela não vai ter medo de ousar em frente às câmeras. Aliás, só mostra o quanto a Netflix está mesmo apostando no charme e carisma da brasileira.



Como dito, a sétima temporada de Elite estreia no próximo dia 20 de outubro e é uma das principais apostas do streaming no mês.