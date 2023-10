Alcione é a homenageada do 'Som Brasil' nesta quarta-feira (11/10)

Nesta quarta-feira (11/10), a TV Globo vai exibir uma edição especial do Som Brasil. A convidada da vez é a cantora de samba Alcione, que completa 50 anos de carreira e 76 de vida no próximo mês. O programa, que será exibido na TV aberta após a novela Todas a flores, vai trazer um resgate da trajetória musical da artista em uma entrevista exclusiva com Pedro Bial, que também é o apresentador do programa. Haverá ainda participações especiais de Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho.



Alcione começou a carreira musical no samba na década de 1970 e foi recebida de braços abertos pela Estação Primeira de Mangueira, uma das principais escolas de samba do Rio de Janeiro. Sua relação com o samba cresceu ainda mais a partir daí. Ela desfilou pela Mangueira inúmeras vezes e participou da criação da escola mirim Mangueira do Amanhã, no final da década de 1980. Atualmente, Alcione é presidente da nova escola.

Além das entrevistas conduzidas por Bial, esta edição do Som Brasil traz a cantora na quadra da Mangueira, rodeada de fãs, familiares, amigos e pessoas próximas à escola, onde ela faz um show exclusivo com participações especiais de músicos do cenário do samba de diferentes gerações que têm uma relação ou que se inspiram nela. No repertório, grandes sucessos de Alcione, como Você me vira a cabeça, Meu ébano, Estranha loucura, Não deixe o samba morrer e A loba.