Vinum Brasilis reúne produtores brasileiros de vinho na Ascade

A 18ª edição da feira de vinhos Vinum Brasilis ocorre no próximo fim de semana, nos dias 20 e 21 de outubro, no clube Ascade. O evento reunirá produtores de espumantes, tintos, brancos e rosés de cerca de 50 vinícolas e 200 marcas nacionais, além de queijos, sucos, cafés, azeites e embutidos. Os produtos estarão à disposição do público para compra e degustação.

Os ingressos podem ser comprados de forma on-line no site da bilheteria digital. O 1º lote já está sendo vendido e custa R$ 140. Os bilhetes permitem a degustação de vinhos e dos produtos em exposição.

A novidade desta edição será o lançamento da Oleum, minifeira de azeites brasileiros que ocorrerá durante a Vinum. Os produtores dos azeites Acendra, Casa Gabriel, Kochen, Batalha, Candeia, CapOlivo, Dona Felícia, Território 63 e Herança do Cerro participarão da feira.

Favas Contadas. Azeites na Vinum Brasilis. (foto: Liana Sabo/CB/D.A Press)

Quatro vinícolas de Brasília, produtoras de vinhos de colheita de inverno, marcarão presença na feira: Casa Vitor, Ercoara, Oma Sena e Villa Triacca. As marcas Thera, Quinta Barroca, Arte Viva, Audace Wines, Madre Terra, Caetano Vincentino, Pinhal Alto, São Patrício e Monte Castelo estrearão na Vinum.

As vinícolas Amitié, Antônio Dias, Aurora, Batalha, Bossa, Casa Tertulia, Casa Valduga, Cave Geisse, Cavas do Vale, Don Cândido, Estrelas do Brasil, Garbo Enologia, Fabian, Guatambu, Gran Legado, Hermann, Perini, Rio Sol, Miolo, Pizzato, Salton, Maximo Bolschi, Larentis, Lovara, Lovatel, Zanella, Sanabria, Soliman, Sozo, Suzin, Tenutta Foppa e Ambrosi, Terraças, Garibaldi, Panizzon também estarão presentes.

Para acompanhar as bebidas, a Vinum terá o Piselli Deguste, espaço pensado para o evento pelo restaurante Piselli. O menu contará com três pratos a partir de R$ 47.

Feira premiará os melhores vinhos

No dia 10 de outubro, o Concurso Vinum Brasilis selecionou os 11 melhores vinhos da feira. O resultado será divulgado na 18ª edição e os ganhadores terão selos exclusivos de reconhecimento. Os melhores rótulos foram eleitos por meio de uma degustação às cegas com um júri técnico especializado.

Serviço:

Vinum Brasilis

Sexta-feira (20/10) e sábado (21/10), das 18h às 22h, no Salão Millennium do clube Ascade.

Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Digital. Classificação 18 anos