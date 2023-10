Disney remonta voz de Robin Williams sem inteligência artificial

Na última segunda-feira, (16/10), a Disney comemorou os 100 anos do estúdio com uma série de ações especiais. Dentre elas, está Era Uma Vez Um Estúdio, curta lançado na plataforma de streaming Disney+ que reuniu personagens icônicos da companhia.

Dentre eles, estava o Gênio, dublado por Robin Williams na versão em inglês do filme Alladin. Os estúdios se propuseram ao desafio de remontar a voz do ator na animação sem usar inteligência artificial como maneira de preservar a sua memória. O áudio foi criado usando pequenos trechos de trabalhos anteriores do ator.

A atriz Zelda Williams, filha do artista, já se posicionou contra o uso indiscriminado da tecnologia. "Já ouvi inteligências artificiais sendo usadas para fazer a voz dele dizer o que quer que as pessoas queiram e acho isso perturbador, com as consequências indo bem além dos meus sentimentos pessoais", escreveu ela em um story do Instagram feito em apoio ao Sindicato dos Atores.

Em entrevista à Variety, os animadores responsáveis pelo curta, Dan Abraham e Trent Correy, disseram que a recriação foi possível após um trabalho de audição de toda a gravação original. Trechos da dublagem de Williams foram costurados para dar voz novamente ao personagem.

Era Uma Vez Um Estúdio foi uma forma de homenagear 543 personagens de mais de 85 longas e curtas-metragens da Disney. A maioria foi desenhada à mão e o restante foi criado por computação.

