Liam Payne é proibido de dirigir e terá de pagar multa em Londres

O cantor Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, foi proibido de dirigir por seis meses após ser pego excedendo o limite da velocidade permitida em uma via em Londres, em fevereiro. O artista foi julgado no dia 9 de outubro, e o caso foi divulgado nesta segunda-feira (16/10), por uma publicação no The Sun.

Segundo o jornal, o cantor ainda terá de pagar uma multa de 293 euros — cerca de R$ 1,8 mil, conforme a cotação atual. Liam foi pego por um radar automático enquanto passava pela região de West London e teve o direito de dirigir suspenso por reincidência.

Ainda conforme a publicação, o artista não precisou comparecer ao julgamento que o condenou, mas alegou, em sessões anteriores, que não percebeu o limite de velocidade e pediu desculpas pelo ocorrido. Ele também recebeu quatro pontos na carteira pela infração.

Liam, que, na ocasião, dirigia um Ford Ranger, possui uma vasta coleção de carros, segundo o The Sun. Ele também é dono de uma Lamborghini Aventador, um Cadillac Escalade, além de um Ford Anglia usado nas filmagens de Harry Potter, saga da qual é fã.

