History 2 estreia nova série que retrata a história do Egito Antigo

O canal televisivo History 2 estreia nesta terça-feira (17/10), às 22h, uma nova série que apresenta a história do Egito Antigo. Egito antigo: crônicas de um império terá episódios inéditos todas as terças, às 22h.

A nova série do History 2 retrata a história e os grandes feitos dos antigos egípcios em cultura, sociedade e organização governamental. A produção também conta com depoimentos de especialistas internacionais e pesquisadores que analisam os detalhes dessa civilização fascinante.

Cada um dos oito episódios destaca um aspecto do Egito Antigo, passando pelo rio Nilo, deuses e faraós, o culto à morte, o sistema de cidades, a vida das mulheres, as guerras e, por fim, o declínio da primeira civilização avançada da antiguidade. Uma equipe de cientistas especializados relata os acontecimentos e consequências na história do Egito. Egiptologistas, historiadores e físicos trazem novos entendimentos sobre a visão de mundo dos egípcios, com um olhar sobre como realizavam o processo de mumificação e como planejavam suas cidades, e mostram as últimas descobertas sobre a construção das pirâmides.

Confira as sinopses do mês de outubro:

17/10

A importância do Nilo

Transformando terras secas em campos férteis para cultivo, o Rio Nilo é a alma do Egito. A partir de 5000 a.C., os nômades se estabelecem às suas margens praticando a agricultura e a criação de animais. Esse fato deu origem a uma civilização que deixou legados muito além de templos e pirâmides.

24/10

Deuses e reis

A onipresença dos deuses e reis que governaram o antigo Egito gerou crises profundas e uma grandiosidade inimaginável. Este episódio explora minuciosamente a história deste grande império que deixou inovações e legados marcantes, que ainda são usados no Estado e na sociedade atual.

31/10

Metrópoles

No reino dos faraós, emergiram algumas das cidades mais antigas e grandiosas da humanidade. No entanto, ao contrário dos majestosos templos, muitos dos assentamentos desapareceram com o tempo. Os pesquisadores revelam detalhes de como era a vida urbana e a cultura residencial dos antigos egípcios.