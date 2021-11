Ex-One Direction Liam Payne canta em festa de 15 anos em Goiânia

AB Aline Brito

Na noite deste sábado (27/11), as redes sociais foram a loucura com um aniversário de 15 anos em Goiânia. O motivo do estardalhaço foi, nada mais, nada menos, que a atração musical da festa, que teve o ex-membro do grupo One Direction, Liam Payne. O nome do cantor e compositor inglês se tornou um dos assunto mais comentados do twitter.

Além do ex-integrante da boyband, outros três artistas subiram ao palco na noite de ontem (27). O cantor e compositor estadunidense filho de pais brasileiros, Zeeba, que soma mais de um bilhão de plays nas plataformas digitais de música e dono de hits como Photographs e Hear Me Now, também foi uma das atrações do aniversário ao lado do Dj Bruno Martini. Além disso, o sertanejo Felipe Araujo finalizou a noite.

A pomposa comemoração foi bancada pelos administradores Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, pais da aniversariante Amanda Callegari e sócios fundadores da LAS do Brasil e Bio Scie, empresas que comercializam, fabricam e importam medicamentos e produtos para laboratórios. Especula-se que os milionários desembolsaram cerca de R$ 600 mil na contratação do artista britânico, ao todo, a festa teria custado algo em torno de R$ 4 milhões.

Repercussão

A festa foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais nas últimas horas. No instagram, circulam inúmeros vídeos da performance dos cantores contratados, fazendo com que o nome de Liam Payne subisse para o trending topics do Twitter.

Os internautas comentaram sobre a estrutura do aniversário, que contou com buffet de luxo, esteira de comida japonesa, uma pizzaria, pratos com camarão, massas, bar com coquetelaria de luxo e uma decoração exuberante, repleta de flores e letreiros em led. Além disso, questionaram sobre quem eram os donos da festa.

Veja algumas reações:

Hoje eu acordei com ódio no olho

Primeira coisa é que eu nunca mais vou ter uma festa de 15 anos pq já sou adulto.

Segundo eu sou morto de pobrete pra trazer Liam Payne pra abrir alguma festa minha de aniversário.

Qual é o objetivo do pobre na terra ok Google pesquisar — Luscas Sousa (@Luscasreall) November 28, 2021

perdi tudo com o liam payne cantando na festa de 15 anos, queria — thaysa (@saratscofield) November 28, 2021

o liam payne cantando “you and i” de mão dadas com a aniversariante, nossa como deve ser bom ser rico pic.twitter.com/POou84gce0 — maria (@badgalmaria1) November 28, 2021

Impactada com essa notícia do liam payne no brasil cantando em festa de 15 anos, pareceu um universo paralelo que isso aconteceu. — Lara (@larawrdz) November 28, 2021

vou ficar sem redes sociais pq cansei de ver a desigualdade social…nunca vou ter Liam Payne na minha festa, bjs — gabs???? (@whoisilygabs) November 28, 2021