Pé de Cerrado realiza apresentações em escolas do DF

Formado em 1999 a partir de uma peça de teatro na faculdade de arte do Cine de Morais, o grupo Pé de Cerrado tem a missão de pesquisar, preservar e divulgar a cultura brasileira nos quatros cantos do país. Com mais de 24 anos de história, o grupo cultural incorpora diversos ritmos em suas performances, como maracatu, coco, ciranda, baião, xote, samba pisado e música instrumental. Neste mês de outubro, a companhia de dança irá realizar apresentações por oito escolas no entorno do Distrito Federal. O intuito deste espetáculo é homenagear o mês da criança.

De acordo com o coordenador do grupo, Pablo Ravi, as apresentações feitas nas escolas mostram a importância das brincadeiras. "A nossa missão é apresentar as brincadeiras da cultura popular do Distrito Federal para a população, para que todos tenham consciência da importância e da maravilha que é a nossa cultura. Não há limite de idade para brincar, e queremos mostrar às pessoas que é possível se divertir e aproveitar essas brincadeiras em diversas ocasiões, como festas, nas escolas, universidades e até mesmo em bailes de idosos", destacou.

O coordenador Ravi ainda citou em entrevista ao Correio a produtora e co-idealizadora do Pé do Cerrado, Carla Landim. Segundo ele, Carla aborda o acesso a uma cultura igualitária, e isso é essencial para trazer o conhecimento para as crianças que não têm a possibilidade de assistir a um espetáculo. "Levar conhecimento sobre cultura popular para crianças é muito importante, especialmente em escolas com dificuldades de acesso a espetáculos e eventos. As crianças estão adorando, e as escolas pedem para que retornem com outros projetos", frisou.

Além das apresentações nas escolas, o Pé de Cerrado apresentará, de forma gratuita, o musical Os brincantes, nesta sexta-feira (20/10) e no sábado (21/10), na cidade de Pirenópolis (GO), que fica a 144 km da capital. Na sexta (20/10), a apresentação será dentro o 3º Ipadê – Encontro de Maracatu do Cerrado, às 21h, na Coepi – Alto do Carmo. No sábado (21/10), às 18h, o Pé de Cerrado integra a programação da Festa da Morte do Boi, promovida pelo Boi do Rosário.



*Texto de João Cardoso