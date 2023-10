Samambaia completa 34 anos com comemoração inclusiva e diversificada

A segunda região administrativa mais populosa do Distrito Federal celebrará seu 34º aniversário de fundação. A comunidade de Samambaia se prepara para seis dias de festividades repletas de cultura, arte e diversidade. O evento ocorrerá no estacionamento do Estádio Rorizão, entre os dias 19 e 25 de outubro. Toda a programação será gratuita, mas é necessário a retirada de ingressos pelo Sympla.



Músicos, atores e artistas locais, regionais e nacionais vão se unir para oferecer uma variedade de estilos e tradições culturais. O evento contará ainda com uma exposição de carros e motos, espaço futevôlei, feira pet, aulões de academia, shows, praça gastronômica, feira de artesanato, brinquedos infláveis e peças teatrais.

O projeto, realizado pela Associação Amigos do Futuro, visa celebrar a diversidade cultural e criar um ambiente inclusivo e sustentável, além de promover o diálogo intercultural e estimular a economia local. “Nossa região é multiétnica e multicultural. A comemoração do aniversário de Samambaia reflete o nosso grande patrimônio, a diversidade”, ressalta Risomar Carvalho, morador e Presidente da Associação Comercial e Industrial de Samambaia, em entrevista ao Correio.

A festa é inclusiva e democrática, destinada a todos que apreciam a riqueza da cultura brasileira. “Eventos como esses chamam mais a atenção do público para conhecer a cidade”, afirma João Victor Camelo, morador de Samambaia.

“O 34º Aniversário de Samambaia não é apenas uma festa, é uma celebração cultural da região, um testemunho do compromisso com a inclusão, além de um passo em direção a um futuro mais sustentável. Será uma semana inesquecível de cultura, arte e diversidade, esperamos por todos”, afirma o organizador do evento, Fernando Borges, em nota.



*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel