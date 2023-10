A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/DF), junto ao Instituto Janelas da Arte, tornaram público o edital para os interessados em ocupar o Espaço Cultural Renato Russo para as linhas de pesquisa e residência artísticas. O período de inscrição vai até o dia 6 de novembro e os resultados serão divulgados no dia 16 de novembro.

Podem se inscrever grupos, coletivos e artistas, representados por pessoas físicas ou jurídicas. Aos novos selecionados serão disponibilizadas a Sala Multiuso e o Teatro Galpão Hugo Rodas. Segundo Marcio Menezes, coordenador do núcleo de ações formativas do local, 90% dos cursos oferecidos são gratuitos. “Essa é uma outra vocação do espaço, ser realmente um espaço democrático, aberto para a população e, principalmente, para a comunidade artística.”

O espaço, que completa 50 anos de atividade em Brasília no ano que vem, é voltado para a experimentação artística e, desde abril de 2022, já realizou mais de 100 oficinas, cursos, workshops de curta, média e longa duração, por meio do Instituto Janela da Arte.

O coordenador do local reforça: “Nós temos aqui manifestação de circo, cinema, dança, música, fotografia, literatura, teatro, cultura popular, performance. Uma diversidade enorme de atividades artísticas dos mais variados e sempre com participações de artistas e coletivos que atuam na nossa cidade. A pulsão cultural de Brasília aqui é realmente um polo de fomento às artes do Distrito Federal”.

O Espaço Cultural Renato Russo fica localizado na quadra 508 da Asa Sul e abre de terça á domingo, das 10h às 20h. Para saber mais sobre o edital de chamamento, os interessados podem acessar o Instagram do espaço @espacoculturalrenatorusso ou o site www.espaçorenatorusso.com.br.