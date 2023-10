Músicos locais e nacionais ocupam W3 com festival de jazz neste sábado

Um dos mais conceituados e requisitados instrumentistas brasileiros, o brasiliense-cearense Jorge Helder acaba de chegar às plataformas digitais com Caroá, o segundo álbum, lançado pela Biscoito Fino. Ele vai tocar composições desse disco em show que apresenta sábado (28/10), às 16h30, no Palco Sesc (504 Sul), pelo Jam Jazz Festival, promovido pela Infinu Comunidade Criativa.

Essa é a primeira edição do evento, que prossegue até domingo, reunindo 12 atrações — músicos locais, nacionais e internacionais —, que vão ocupar a histórica e emblemática Avenida W3 Sul com cultura, arte de rua e diversidade, visando estimular a revitalização da região.

A curadoria é do contrabaixista Oswaldo Amorim, que elaborou a programação e sugeriu a escolha dos companheiros de ofício responsáveis pelos shows. "O Jam Jazz Festival é fruto da parceria Sesc W3, projeto de caráter bimestral que vem ocupando a avenida nostálgica de nossa cidade com atividades culturais", ressalta Amorim. "Nesse último encontro do ano, músicos, professores e artistas emblemáticos da cena instrumental e de jazz compartilham com o público seus trabalhos, pesquisas e criações de forma gratuita, para ocigenar a vida cotidiana candanga".

No sábado (28/10), às 16h30, Jorge Helder se apresenta no Palco Sesc, acompanhado por quarteto; e na sequência, Rudi Berger (Áustria), às 18h; e Widor Santiago, às 19h30. O Palco Infinu recebe às 18h30 Javier Ruax Tango Quarteto; e às 20h, o violonista e guitarrista Nelson Faria.

"Esse meu segundo CD Caroá tem me proporcionado ótimas experiências. Uma das melhores é poder tocar com grandes músicos do Brasil e do exterior, além de conhecer novos talentos de diferentes faixas etárias. Isso porque em cada lugar convido instrumentistas locais para integrar a banda do show. Aqui, por exemplo, será o Ademir Junior, Misael Silvestre e Pedro Almeida", destaca Helder. "É com muita alegria que volto a Brasília para rever os amigos, a família, os músicos daqui, e poder apresentar esse meu novo trabalho", acrescenta.

Cearense,que iniciou a trajetória artística profissional,tocando em casas noturnas e acompanhando Cássia Eller e Zélia Duncan,Helder celebra 40 anos de carreira, radicado no Rio de Janeiro desde 1986, integra há vários anos as bandas de Chico Buarque (de quem é parceiro em duas músicas) e de Maria Bethânia, além de ser disputado por outros artistas, que os querem nas gravações que realizam.

No Caroá, o baixista reuniu oito composições autorais. Em algumas, ele tem o legado de Luiz Gonzaga como fonte de inspiração. Tutty Moreno (bateria), Chico Pinheiro (guitarra) e Marcelo Costa (percussão) tomaram parte das gravações. Mônica Salmaso e Zé Renato interpretam Lugar sem tempo e Miguilim, respectivamente.

No domingo, a programação tem início às 17h,com o show de Manassés de Souza e Pablo Fagundes Quarteto, às 17h,no Palco Sesc. Em seguida, se apresentam Indiana Nomma,às 18h30; e Mark Lambert, às 20h; enquanto no Palco Infinu, às 16h30, ocorre a apresentação do grupo brasiliense Her Jazz.

Serviço

Jam Jazz Festival

Shows sábado (28/10) e domingo (29/10), a partir das 16h30, em palcos na 504 e 506 Sul. Acesso gratuito. Classificação indicativa livre.