Rafael Vitti abriu o coração sobre o casamento com Tatá Werneck, com quem está junto há cerca de 7 anos. Eles, que são pais de Clara Maria, de 4, são queridíssimos entre o público nas redes sociais, mas o ator fez uma confissão sincera sobre a relação com a atriz.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista, que está no ar na novela Terra e Paixão, da Globo, afirmou que, diferente da ficção, não se apaixonou pela humorista à primeira vista. "Não foi amor à primeira vista. Acho que o amor se constrói dia após dia. Acho que, na verdade, essa coisa de paixão à primeira vista numa relação adulta é romantizar demais", disse.

"Nós dois fomos nos conhecendo, nos apaixonado com o tempo", explicou o ator. Papai coruja assumidíssimo, Rafael não escondeu a felicidade com a função, e assegurou que se avalia como um ótimo pai.

"A gente tende a romantizar a paternidade quando ainda não tem filho porque não sabe como é a realidade. Mas pensando de forma realista, eu me considero um bom pai, sim. Dou muito amor pra Clarinha", declarou ele.

O post Rafael Vitti sobre relação com Tatá: "Não foi amor à primeira vista" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.