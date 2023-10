Sucesso da República Tcheca se apresenta na Casa Thomas Jefferson

A Embaixada da República Tcheca e a Casa Thomas Jefferson oferecem ao público de Brasília, nesta quinta-feira (26/10), um concerto internacional para a comemoração do Dia Nacional da República Tcheca. Com presença da embaixadora Pavla Havrlíková, esta é a primeira vez que o Check Accordion Trio se apresenta em turnê por várias cidades brasileiras. Na data que marca a independência do país europeu, o trio lançará o novo álbum. O evento é gratuito e terá início a partir das 20h, no CTJ Hall.



Além de Brasília, o Check Accordion Trio passará por Paraty, Goiânia, Pirenópolis, São Paulo, Porto Alegre e Novo Hamburgo. O grupo é um trio de acordeão que toca o instrumento de uma maneira diferente do que no Brasil. Enquanto o acordeão está ligado ao forró e a gêneros tipicamente brasileiros, na República Tcheca, ele é usado em todo tipo de música, da clássica de câmara a gêneros mais contemporâneos.



A iniciativa de trazer o Check Accordion Trio para tocar no Brasil foi da embaixada Tcheca, que pretende aproximar a cultura e a relação entre os dois países. “A embaixada exerce várias funções, como as comerciais e de divulgação de produtos tchecos, além da prestação de serviços para a comunidade tcheca no Brasil, por meio do setor consular. E queremos mostrar, também, nossa cultura. Sempre estamos tentando trazer um pouco da história, literatura, cinema, música e artes plásticas" diz o representante da embaixada tcheca, Filip Vavrínek, em nota.

Serviço

Concerto internacional com Check Accordion Trio

26 de outubro, às 20h, no CTJ Hall - Casa Thomas Jefferson (SEPS 906 - Asa Sul).