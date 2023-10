Dorival aponta responsável por derrota ‘vergonhosa’ do São Paulo

Wellington Rato em disputa de bola com Zé Rafael, do Palmeiras - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Jogada10 Jogada10

Dorival Júnior usou de franqueza absoluta para assumir a responsabilidade pela goleada sofrida pelo São Paulo para o Palmeiras nesta quinta-feira (25/10), no Allianz Parque. O treinador definiu o placar de 5 a 0 para o rival como "vergonhoso". Foi a pior derrota da equipe sob o comando dele.

"É vergonhoso? É. Mas isso é de responsabilidade do treinador. Eu assumo isso, temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor – disparou o treinador. Palmeiras domina o São Paulo e repete maior goleada sobre o rival



"A atuação foi uma questão comportamental que envolve a todos nós, incluindo todos os membros do nosso grupo de trabalho. É uma responsabilidade coletiva. Consequências serão aplicadas, mas com discernimento", afirmou o técnico.

O treinador refutou a ideia de falta de motivação na equipe, mencionando a recente conquista da Copa do Brasil e os objetivos remanescentes no Brasileirão, como escapar da zona de rebaixamento, apesar de estar distante dela.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu com 38 pontos, mantendo a 10ª posição na tabela. No próximo domingo, enfrentará o Athletico-PR, mais uma vez fora de casa.

