Juliana Rocha: causa da morte da maquiadora é revelada

Um pronunciamento publicado no perfil oficial da maquiadora Juliana Rocha, 25 anos, na quarta-feira (25/10), revelou que a influencer morreu por insuficiência respiratória, água no pulmão e tuberculose miliar. “Não precisa de mais especulações”, diz a nota.

Juliana estava com problemas de saúde desde agosto, quando foi internada com quadro de anemia profunda. De acordo com o texto, os médicos descobriram que a influenciadora estava com água no pulmão e pneumonia, além de sinais de tuberculose.

Na madrugada de domingo (22) para segunda-feira, ela teve uma parada respiratória e não resistiu. A maquiadora do Rio de Janeiro tinha mais de 250 mil seguidores no TikTok e 180 mil no Instagram.

"Não precisa de mais especulações", diz nota publicada no perfil da maquiadora (foto: Reprodução/Instagram)