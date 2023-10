BBB 24: Globo acaba com Jogo da Discórdia de olho em patrocinadores

A decisão da Globo de encerrar o famoso Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil marca uma mudança significativa na dinâmica do programa. Essa atividade, conhecida por gerar confusões e barracos entre os participantes, será substituída na edição de 2024 pelo Sincerão, uma nova proposta destinada a reduzir a violência nos confrontos e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades de patrocínio distintas das anteriores.

A motivação por trás dessa mudança vai além da busca pela harmonia na casa; a emissora almeja aumentar seus lucros com o programa. Segundo informações do portal Notícias da TV, o Jogo da Discórdia, apesar de ser uma das dinâmicas mais longas do programa, não possuía nenhum patrocínio, além de frequentemente causar desagrado aos patrocinadores devido aos conflitos que surgiam.

O Sincerão, que acontecerá após a formação do paredão aos domingos, se tornará o momento em que os participantes poderão expressar suas opiniões de forma mais direta e sem filtros para os seus rivais. Essa nova dinâmica será integrada à cota Top Confronto, permitindo que o patrocinador ganhe exposição por cinco segundos antes do início da atividade. Além disso, o pacote de patrocínio inclui visibilidade durante o dia da festa, que ocorre às quartas-feiras, e na formação de paredão, que é realizada aos domingos.

A importância desse novo formato é evidenciada pelo seu valor, que ultrapassa os R$ 42,6 milhões e cobre 43 dias de exposição. Isso torna o Sincerão uma opção mais cara do que a cota Top Decisões, que engloba a eliminação, a prova do líder, a prova do anjo e uma dinâmica adicional, e custa R$ 42,2 milhões para 56 dias de visibilidade.

O post BBB 24: Globo decide acabar com Jogo da Discórdia de olho em patrocinadores foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.