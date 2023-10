Kauan, da dupla com Matheus, passa por cirurgia de emergência

O cantor Kauan, parceiro de Matheus na dupla sertaneja, enfrentou um susto de saúde ao passar por uma cirurgia de emergência nesta quarta-feira (25/10) devido a fortes dores no abdômen.

A operação foi necessária para remover a vesícula e, após o procedimento, Kauan compartilhou em seus stories no Instagram que já se encontra em recuperação no quarto do hospital.

"Pessoal, terminei a cirurgia e foi tudo bem graças a Deus. Estou com um pouco de dor porque estava bem inflamado, mas agora é só se recuperar e ficar de repouso para voltar o mais rápido ao trabalho. Temos DVD dia 11/11 e até lá estarei 100%", disse Kauan.

A cirurgia do artista teve impactos na agenda da dupla, resultando em sua ausência no DVD do grupo Menos é Mais. Até o momento, não foi determinada a data de retorno do cantor à ativa, mas sua prioridade é, compreensivelmente, sua plena recuperação.

