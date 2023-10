Apple TV+ anuncia série documental sobre o assassinato de John Lennon

A Apple TV+ anunciou, nesta quinta-feira (26/10), a produção original John Lennon: Assassinato sem julgamento. Em formato documental, a série inédita será dividida em três capítulos sobre o assassinato do ex-Beatle, em 1980. O seriado ainda não ganhou uma data de estreia.

Com narração de Kiefer Sutherland, o documentário vai apresentar relatos exclusivos com testemunhas e fotos inéditas da cena do crime. A série lança uma nova visão sobre a vida e a trágica morte de Lennon, além da investigação e condenação do assassino, Mark David Chapman.

A série ainda apresenta entrevistas com os advogados de defesa, psiquiatras, detetives e procuradores. A produção teve acesso ao Departamento de Polícia de Nova Iorque, ao Conselho de Liberdade Condicional e ao Gabinete do Procurador Distrital por meio da Lei de Liberdade de Informação.

A produção conta com a direção de Nick Holt (Criança responsável) e Rob Coldstream (Jade: The reality star who changed Britain). John Lennon: Assassinato sem julgamento ainda não tem data de estreia definida.