Exposição no DF reúne obras que refletem as possibilidades do gênero

Segunda exposição de um ciclo de quatro mostras sobre pintura programado pela galeria deCurators, Pintura como objeto — Realismo pictórico de uma cidade em duas dimensões tem início hoje com 10 artistas da cidade que, de alguma forma, trabalham com noções pictóricas. "O primeiro módulo, realizado em abril, tentava entender a questão da narrativa na pintura, que é uma frequência de pesquisa para vários artistas. Agora, a gente pensa a pintura como objeto, que é uma provocação", explica o artista Pedro Gandra, que assina a curadoria junto com Gisel Carriconde, idealizadora da deCurators.

O time convidado pelos curadores reúne nomes que atuam ou tiveram suas trajetórias ligadas ao DF. São artistas que se tornaram referências na cidade, como Elder Rocha e Nelson Maravalhas, mas também representantes de uma geração posterior, como Camila Soato, Júlia Milward, Matias Mesquita e Samantha Canovas, e alguns mais novos, caso de Danna Lua Irigaray e Nina Maia.

Os próprios Pedro e Gisel também participam da exposição como parte da experiência de pesquisa para o ciclo iniciado em abril. "Estamos na exposição porque achamos que tinha que ter um exercício fundamental da pesquisa em curadoria que era estar junto com os artistas, fazendo um exercício estilístico de estar presente", explica Gandra. Faz parte da pesquisa realizar uma série de entrevistas com os artistas sobre os rumos da pintura e suas próprias concepções sobre o lugar do gênero na arte contemporânea. "As entrevistas acabam sendo super reveladoras para o próprio projeto. Alguns desses artistas tiveram ou uma formação em pintura, ou começaram a pintar em algum momento e deixaram de lado para, mais tarde, se encontrarem com a pintura de novo", conta o curador.

A pergunta que norteia a exposição — "essa mídia pode ser pintura?" — é também uma forma de provocar as perspectivas do público. Fotografias, objetos e vídeo estão entre as obras apresentadas. "A gente está pensando muito mais numa ideia quase transmidiática de um raciocínio de pintura, de um pensamento pictórico que vai encontrar várias mídias distintas. Uma provocação no sentido de que isso também pode ser pintura", avisa Gandra.

Realismo pictórico de uma cidade em duas dimensões — Pintura como objeto

Com Camila Soato, Danna Lua Irigaray, Elder Rocha, Gisel Carriconde Azevedo, Júlia Milward, Matias Mesquita, Nelson Maravalhas, Nina Maia, Pedro Gandra e Samantha Canovas.

Curadoria: Gisel Carriconde Azevedo e Pedro Gandra.

Abertura neste sábado (11/11), às 19h, na deCurators (CLN 412 Bloco C 12). Visitação até 1º de janeiro, por agendamento por e-mail (contato@decurators.org) ou direct (https://www.instagram.

com/decurators/)