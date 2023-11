Grammy 2024 exalta produção feminina na lista de indicados

Nesta sexta-feira (10/11), a Recording Academy revelou os indicados que irão concorrer ao prêmio mais almejado da indústria musical. Predominantemente feminina, a lista contou com no mínimo cinco mulheres indicadas em cada uma das principais categorias. O 66º Grammy Awards será realizado em 4 de fevereiro de 2024 na Arena Crypto.com, em Los Angeles.

A cantora de R&B, SZA, está concorrendo a nove gramofones dourados, incluindo três das principais categorias da premiação. As indicações da artista contam com o álbum SOS, com a música Kill Bill, melhor performance de Rap em Low e melhor performance pop em duo/grupo com Phoebe Bridgers em Ghost in the machine. Logo atrás estão Miley Cyrus, Billie Eilish e Olivia Rodrigo com seis indicações. Lana Del Rey concorre a cinco prêmios.

Outro destaque da lista de indicados, vai para o fenômeno da música pop Taylor Swift que, além de estar concorrendo a seis gramofones, se tornou a primeira artista a ser indicada sete vezes na categoria música do ano. E empatou o número de nomeações de uma artista feminina em Álbum do Ano com a cantora e atriz, Barbra Streisand.

A artista Phoebe Bridgers também está entre as artistas mais relevantes da premiação, tendo seis indicações com a banda boygenius e uma solo com o destaque da noite SZA, em Ghost in the Machine.

Jon Batiste, o único homem de maior destaque nas categorias principais da premiação, concorre com World Music Radio, em Melhor Álbum do Ano, Worship, em Gravação do Ano, Butterfly em Melhor música do ano, Candy Necklace, com participação de Lana del Rey, para Melhor performance pop em duo. O cantor e compositor norte-americano, já foi vencedor em 14 categorias do Grammy, sendo 11 prêmios da edição de 2022.

O Brasil está representado no Grammy pelos artistas Eliane Elias, Ivan Lins e Luciana Souza que são os únicos brasileiros concorrendo ao gramofones dourados, todos na mesma categoria de Melhor álbum de Jazz latino.

A próxima edição ainda conta com três novas categorias: Melhor Performance Musical Africana; Melhor Álbum de Jazz Alternativo; Melhor Gravação Pop Dance. Sem contar que Produtor do ano e Compositor do ano agora fazem parte das categorias principais, ao lado de àlbum, música e gravação do ano além de artista revelação. Confira os indicados às principais categorias:



Gravação do ano

Worship — Jon Batiste

Not Strong Enough — boygenius

Flowers — Miley Cyrus

What Was I Made For? — Billie Eilish

On My Mama — Victoria Monét

vampire — Olivia Rodrigo

Anti-Hero — Taylor Swift

Kill Bill — SZA

Álbum do ano

World Music Radio — Jon Batiste

The record — Boygenius

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd — Lana Del Rey

The Age of Pleasure — Janelle Monét

GUTS — Olivia Rodrigo

Midnights — Taylor Swift

SOS — SZA

Canção do ano

A&W — Lana Del Rey

Anti-Hero — Taylor Swift

Butterfly — Jon Batiste

Dance The Night — Dua Lipa

Flowers — Miley Cyrus

Kill Bill — SZA

vampire — Olivia Rodrigo

What Was I Made For? — Billie Eilish

Artista Revelação

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Produtor do ano

Daniel Nigro

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Jack Antonoff

Metro Boomin

Compositor do ano

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Justin Tranter

Shane McAnally

Theron Thomas

Melhor performance pop solo

Flowers — Miley Cyrus

Paint the town road — Doja Cat

What was I made for? — Billie Eilish

Vampire — Olivia Rodrigo

Anti-Hero — Taylor Swift

Melhor performance pop em duo/grupo

Thousand miles –- Miley Cyrus part. Brandi Carlile

Candy necklace — Lana del Rey part. Jon Batiste

Never felt so alone — Labrinth part. Billie Eilish

Karma — Taylor Swift part. Ice Space

Ghost in the machine — Sza part. Phoebe Bridgers

Melhor álbum pop

Chemistry — Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation — Miley Cyrus

Guts — Olivia Rodrigo

(Subtract) — Ed Sheeran

Midnights — Taylor Swift

Melhor gravação pop/dance

Baby don't hurt me — David Guetta, Anne Marie & Coi Leray

Miracle — Calvin Harris Featuring Ellie Goulding

Padam Padam — Kylie Minogue

One in a million — Bebe Rexha & David Guetta

Rush — Troye Sivan

Melhor álbum de rock

But here we are — Foo Fighters

Starcatcher — Greta Van Fleet

72 Seasons — Metallica

This is why — Paramore

In times new roman — Queens of the stone age

Melhor álbum R&B

Girls Night Out — Babyface

What I didn't tell you (deluxe) — Coco Jones

Special Occasion — Emily King

Jaguar II — Victoria Monét

Clear 2: Soft Life EP — Summer Walker

Melhor álbum Rap

Drake & 21 Savage — Her Loss

Killer Mike — Michael

Metro Boomin — Heroes & Villains

Nas — King’s Disease III

Travis Scott — Utopia



Melhor álbum de Jazz Latino



Quietude — Eliane Elias

My Heart Speaks — Ivan Lins with the Tblisi Symphony Orchestra

Vox Humana — Bobby Sanabria Multiverse Big Band

Cometa — Luciana Souza & Trio Corrente

El Arte Del Bolero Vol. 2 — Miguel Zenón & Luis Perdomo



Colaborou Luiza Freire*



*Estagiárias sob supervisão de Pedro Ibarra

