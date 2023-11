Milli Vanilli tem verdade sobre farsa revelada em documentário

No final dos anos 1980 um duo pop vindo da Alemanha conquistou o mundo da música. O francês Fabrice "Fab" Morvan e o germânico-americano Robert "Rob" Pilatus lançaram Girl you know it's true, um sucesso absoluto a nível internacional. Ao todo, os dois emplacaram quatro músicas no topo das paradas e se sagraram como uma das maiores promessas da música pop. Contudo, a dupla foi revelada como uma grande farsa e essa história é destrinchada em documentário com o nome que os fez famosos: Milli Vanilli.

A produção, disponível na Paramount+, relembra todo o sucesso do duo que conquistou o mundo e ao mesmo tempo decepcionou uma legião de fãs após a descoberta de que nenhum dos dois cantou uma música sequer do repertório com o qual ficaram conhecidos. Em pouco mais de uma hora, o documentário vai do início frustrado de carreira da dupla, passa pelo fervor dos hits, chega ao Grammy e encerra na derrocada que fez com que ambos caíssem no esquecimento.

Essa é a primeira vez que a história é completamente aberta, mostrando que a conspiração foi muito maior do que apenas o duo tentando enganar os fãs do mundo inteiro. "É maravilhoso poder falar e mostrar o nosso lado da história. Não sou só eu, mas todos que estavam envolvidos nessa história", afirma Fabrice Morvan em entrevista ao Correio. "Eu estou muito feliz que a nossa história está sendo contada e que as pessoas possam ver e sentir o que nós passamos", complementa o cantor.

Morvan, conhecido internacionalmente pelo apelido Fab, destaca que tudo fez parte de um planejamento minucioso do produtor Frank Fariam, que já havia feito o mesmo com o grupo Boney M. "Nós caímos em uma armadilha, assinamos um contrato sem gerente ou advogado", recorda. O filme dá detalhes de como Frank mantinha uma banda escondida e usava Fab e Rob apenas para a imagem midiática. "Como um cientista maluco, ele juntou uma voz com os rostos que queria e não permitiu que ninguém falasse, porque ele pagava pelo silêncio", relata o artista envolvido.

O documentário chega mais de 25 após a morte de Rob, que sucumbiu na luta contra o vício em drogas. Fab, acredita que é uma forma de honrar a memória do parceiro com quem dividiu o sucesso. "Lá de cima, Rob está feliz de que essa história está sendo contada. Por anos ele queria falar tudo que foi falado, entender a gravidade de tudo que aconteceu, abrir o trauma que ele passou e finalmente ele está livre", pontua o músico. Para ele, o fim do amigo foi melancólico e injusto. "Normalmente, a fama vai embora gradualmente. Mas a gente foi do topo ao fundo do poço em um dia. Não foi fácil aguentar esse soco. Rob morreu também de coração partido. Ele estava disposto a lutar, infelizmente não conseguiu ver essa luta até o final", lamenta.

Para Fab, toda a situação estava errada, mas o principal foi apenas os dois terem sido pintados como vilões. "Os jornalistas nunca investigaram essa história de perto, ou mesmo de forma imparcial, nunca ouviram todos os lados", critica o artista, que não descarta um caso de racismo estrutural. "Eu não gostaria de transformar todo o caso em uma questão de racismo. Porém, se aprofundarmos um pouco mais dá para visualizar que onde há fumaça, há fogo", aponta.

O artista acredita que são novos tempos e vê uma nova geração que pode se afeiçoar mais com Milli Vanilli por ter uma perspectiva mais aberta. "Sinto que uma nova geração talvez não entenda toda a raiva que as pessoas sentiram da gente", diz. Algo que antigamente poderia ser chocante, hoje pode ser apenas interessante", completa.

Brasil

Milli Vanilli se despediu dos palcos e do sucesso sem nunca ter feito uma turnê internacional. Por isso, a dupla jamais chegou ao Brasil. "Sou fã de Gilberto Gil, Jorge Ben Jor e toda a música brasileira. Eu queria muito ter desenvolvido uma relação com os brasileiros, mas tudo se deu quando estávamos indo para tour mundial que passaria no Brasil", afirma Morvan.

Contudo, estes são novos tempos e Fab, que canta os hits da banda em shows até hoje, até gostaria de se apresentar no país. "Se eu receber uma oferta profissional, eu vou e vou cantar todas as músicas. Quem me acompanha sabe que eu estou cantando lindamente as músicas do Milli Vanilli ao vivo com banda e backing vocals. É só chamar que eu faço minhas malas e vou", adianta o músico, que tem certeza do amor dos fãs brasileiros. "Eu ainda quero sentir esse calor dos brasileiros. Toda vez que converso com brasileiros nas redes sociais recebo muitas perguntas de quando eu irei para o país e eu estou esperando para ir", conclui.

Relembre o caso

Rob e Fab foram recrutados pelo produtor Frank Farian para serem a imagem de músicas que estavam sendo produzidas por uma banda. A princípio, a dupla não sabia que não cantaria nenhuma música, mas, após tomar ciência de que apenas dublariam os vocais, continuaram no projeto.

As músicas começam a fazer sucesso e Girl you know it's true chegou ao topo das paradas como o single mais vendido no mundo. A faixa alcançou o marco de disco de platina seis vezes nos Estados Unidos, ou seja, vendendo mais de seis milhões de cópias apenas em terras norte-americanas. O álbum que sucedeu o single, All or nothing, também foi sucesso absoluto e outras três músicas foram para os primeiros lugares das paradas pelo mundo.

Após uma turnê estadunidense, a dupla começou a ser questionada se realmente cantava as próprias músicas. Durante a gravação de um dos shows, em Bristol, Connecticut, a fita cassete que rodava o playback que eles usavam para dublar travou e uma parte de uma música ficou rodando repetidamente. O público não se importou. No entanto, os rumores de que eles poderiam ser uma farsa ganharam força.

Tudo culminou no Grammy, quando Milli Vanilli venceu o prêmio de Artista revelação. Os dois ameaçaram ir a público e contar a verdade, mas o produtor Frank Farian se antecipou, lançando a banda The Real Milli Vanilli, com os músicos que gravaram as músicas. O duo tornou-se Rob & Fab, cantando músicas autorais. Nenhum dos dois projetos foi para frente e Milli Vanilli é lembrado atualmente apenas como o único vencedor do Grammy a ser obrigado a devolver o prêmio à Academia de Gravação.