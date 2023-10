Paramount anuncia data de estreia de serie sobre Anderson Silva

O canal de streaming Paramount acaba de divulgar um trailer da série biográfica sobre a vida do lutador Anderson Silva. Ao todo, serão cinco episódios de Anderson Spider Silva. No Brasil, a data de estreia está marcada para o dia 16 de novembro, na plataforma do Paramount+. Atualmente, o canal de entretenimento abrange um grande alcance, e essa série histórica será veiculada no Caribe, Canadá, Reino Unido, Austrália, Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Suíça e Coreia do Sul.

Baseada em fatos reais, a produção cinematográfica foi produzida pela Paramount Television International Studios (PTIS), em parceria com a Pródigo Filmes. O intuito da história é mostrar a vida do lutador dentro e fora dos ringues. Nessa perspectiva, a narrativa mostra o lutador em convívio com seus familiares em Curitiba. Além disso, o seriado revela como foi a vida do campeão de MMA após ganhar o título mundial no Japão.

A série foi criada por Marton Olympio e a produção executiva é de Anderson Silva. Os atores que representarão o Spider nas diversas fases da vida são: William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira. No enredo, o cantor Seu Jorge retrata o tio do lutador e Tatiana Tiburcio, a tia de Anderson. Toda a produção foi gravada no Brasil e contou com Caito Ortiz como diretor geral. Outro destaque na série é o ator brasiliense João Rique, que interpreta o menino que pratica bullying com o lutador.

O roteiro foi elaborado por Susan Kalik, Eliana Alves Cruz, Marton Olympio, Nathalia Cruz, Raul Perez, Álvaro Campos; e colaboração de Luiz Guilherme Assis. A música Original é do Antonio Pinto, a direção de fotografia é de Adrian Teijido do ABC, e a direção de arte é de Billy Castilho.