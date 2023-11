Lexa faz desabafo após ser detonada por novo romance: ‘Estou sufocada’

Lexa, cantora, numa rede social, desabafou após os constantes ataques que tem recebido desde que assumiu o romance com o ator Ricardo Vianna. Pelo fato de a funkeira estar mostrando os momentos românticos com o amado, os internautas não esquecem que, durante anos, ela foi casada com MC Guimê e estranham esse novo amor da artista.

"Oi gente, hoje estou aqui pra falar sobre mim. Sobre os meus sentimentos, a minha vida. Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina. Fui condicionada a perdoar, a estar tudo bem. Só eu sei o que vivi. Só eu sei o que aguentei. O que vocês viram, foi só a ponta do iceberg. Mas como eu sempre quis que desse certo, eu sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo. Demorei muito tempo pra identifica minha dependência emocional. Não foi fácil. Porque eu estava vendo que eu estava passando por cima de tudo, disposta a qualquer coisa pra dar certo", disse ela comentando sobre o seu ex.

‘Estou sufocada’

Em outro trecho, a funkeira comentou como o seu novo romance tem sido importante para ela. "Graças a Deus, hoje enxergo isso. Vejo as pessoas questionando porque estou postando, e é porque estou feliz. Porque quero postar, porque sinto isso, são minhas redes sociais, meu espaço, meu lugar. E eu me sinto bem. Quero que todos os lados sejam felizes, cada um na sua vida. Eu só não posso ficar sendo atacada por não estar chorando mais. Estou chorando agora porque estou sufocada", desabafou.

"Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir está atingindo algumas pessoas, eu não entendo o porquê. Por que a gente termina e tem que morrer de sofrer? Eu já sofri muito, eu sei quantas vezes chorei, eu chorei muito, agora eu só quero ser feliz, é só isso. Quero tocar minha vida, já passou, já deu", disparou.

Apesar do desabafo de Lexa, o tarólogo Igor Henrique deixou claro que o casal não terá fôlego na relação.

