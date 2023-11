Filipe Bragança, galã de Elas por Elas, sobre fama: ‘Muito passageira’

Filipe Bragança, o Giovanni de Elas por Elas, concedeu entrevista ao Gshow e comentou que não se ilude pela fama, mesmo com o sucesso na novela e no filme Meu Sangue Ferve Por Você, em que interpretou o cantor mais novo.

‘É muito passageira’

"As pessoas te reconhecem quando você está no ar da mesma forma que param de te reconhecer quando termina. Você se sente famoso e, quando sai do ar, tudo muda. É uma lição importante para atores. A fama é muito passageira, muito efêmera", comentou.

O ator também descarta esse rótulo de galã tão comum em atores jovens. "Tento nem pensar nessa coisa de galã e acho o Giovanni um personagem muito rico", começou ele.

"Isso enriquece muito o personagem. Ele é, sim, um galã, mas isso coloca uma grande fragilidade sobre ele. E é importante mostrar como homens de certa geração lidam com essa vulnerabilidade", concluiu.

