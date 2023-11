Susana Vieira, atriz, concedeu entrevista à CARAS e confessou que lida bem com críticas relacionadas ao seu trabalho e vida pessoal. A veterana confessou que tem uma habilidade de se refazer dos baques da vida.

‘Ninguém me fere’

"A grande vantagem é que eu me refaço muito rapidamente e ninguém me fere, já cheguei a essa conclusão. Posso ser ferida como atriz, se alguém achar que fiz alguma coisa ruim. Sou ferida quando vejo a Guerra da Ucrânia, quando vejo aquele Hamas desgraçado. Mas emoções? Não me ferem", começou ela.

"Podem me ferir um pouquinho no começo, mas depois percebo que não mereço, nem de parentes, nem de amigos. Brigo muito com a minha família, volto, mas ninguém me fere e eu não firo ninguém", concluiu.

No ar na reprise de Mulheres Apaixonadas, na Globo, e Senhora do Destino, no VIVA, Susana Vieira já afirmou que beijo técnico não existe.

"Não, a gente não beija técnico, não. […] Claro que não. Você abre uma boca, um lábio em cima do outro, a língua pra lá e pra cá e você chama isso de quê? Beijo na boca de língua", explicou.