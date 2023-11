Fãs se revoltam com desistência de Lucas da Fazenda 15: "Nosso campeão"

Logo depois da confirmação da saída de Lucas, o nome do peão dominou os assuntos mais comentados do Twitter, com revolta dos fãs com a notícia - (crédito: Reprodução/Instagram) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

O público não recebeu bem a notícia que Lucas Souza havia desistido de A Fazenda 15, da RecordTV, na tarde desta quarta-feira (22/11). Alvo de diversos ataques, o peão tocou o sino e optou por não seguir no reality show.

A produção reuniu o restante do elenco na sala da casa e comunicou que Lucas havia desistido do confinamento rural.

Logo depois da confirmação da saída de Lucas, o nome do peão dominou os assuntos mais comentados do Twitter, com revolta dos fãs com a notícia.

"Eu tô muito revoltado! Esse Black me paga, vai sair com rejeição", comentou uma seguidora. "Nosso campeão foi embora gente! Que absurdo esse jogo sujo desse povo", disse outra. "Tadinho do Lucas! Não merecia isso", disse uma terceira.

