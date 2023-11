Lucas Souza desiste de A Fazenda 15, confirma assessoria

Após o caos envolvendo a discussão entre Lucas Souza e Cezar Black, na noite desta terça-feira (21/11), o ex-marido de Jojo Todynho desistiu da participação em A Fazenda nesta quarta (22). A assessoria dele confirmou a informação ao jornalista Gabriel Perline, e disse que a produção até tentou convencê-lo a voltar atrás, mas não conseguiu. Jaquelline, que está se relacionando com o rapaz no confinamento, ficou preocupada após perceber que todos os peões foram confinados pela produção dentro da sede do reality, exceto Lucas.

"Ele não entrou não? Tem certeza?", perguntou Jaque a André Gonçalves, na sala da sede. Na sequência, a peoa foi até a porta para tentar abri-la, mas não conseguiu, pois a mesma estava trancada. Logo depois as câmeras do PlayPlus foram direcionadas à casa da árvore, onde não tinha ninguém, e ficou um tempo focada neste cômodo.

????ATENÇÃO: Jaque está preocupada com Lucas após ele ir para área externa e não voltar enquanto todos estão na casa. #AFazenda



pic.twitter.com/rL82NB0yNc — CHOQUEI (@choquei) November 22, 2023

Depois que as câmeras voltaram a registrar os momentos dentro da sede do reality, Jaquelline apareceu visivelmente abalada e chorando bastante. Nas redes sociais, diversos internautas já especulavam que ele havia tocado o sino ou que estivesse recebendo algum tipo de atendimento psicológico.

Câmeras voltam a mostrar a sede e Jaquelline aparece chorando, sem saber o que aconteceu com Lucas Souza, que sumiu da sede de A Fazenda 15 pic.twitter.com/kqcIT0BChE — Mariana Morais (@moraismarianam) November 22, 2023

Em outro momento, Jaque foi vista desabafando com André sobre Kally ter exposto para Cezar Black e os demais peões o segredo de Lucas. A cantora disse que Lucas confidenciou a ela fora do confinamento que planejou o casamento com Jojo Todynho para conquistar fama e dinheiro. Black então jogou o segredo na cara de Lucas bem no momento do programa a vivo e o ex-militar perdeu as estribeiras e acabou surtando.

"Eu nunca vou perdoar, mano, nunca. O que essa víbora fez. Isso aqui é mais que R$ 1,5 milhão, mano. Você confiar na pessoa e depois a pessoa usar isso contra você. É muito nojento, como as pessoas são podres", disse Jaque sobre a atitude de Kally de fazer a fofoca com o segredo de Lucas.

Jaque: Eu nunca vou perdoar o que essa víbora fez. Isso aqui é mais que um milhão e meio, mano. Você confiar na pessoa e depois a pessoa usar isso contra você é muito nojento" Sobre o que a Kally fez com Lucas #AFazenda pic.twitter.com/4ueS29brlE — Helmer Massau (@helmermassau) November 22, 2023

A briga

O clima esquentou entre Cezar Black e Lucas Souza, no programa ao vivo, desta terça-feira (21). A discussão teve direito a cuspe, tentativa de tapa - que não acertou - e a intervenção da produção, através dos ninjas, que precisaram ser acionados para conter os ânimos.

????Lucas surta Ao Vivo com as falas de Cezar Black e vai pra cima tendo que ser contido por ninjas #RoçaAFazenda #AFazenda pic.twitter.com/TwWdm1qsCM — Notícias Recentes (@Noticia_Recente) November 22, 2023