Mari Fernandez abre o jogo sobre romance com outra mulher

Mari Fernandez surpreendeu o público ao abrir o jogo sobre a vida pessoal. A cantora, que costuma ser bastante discreta acerca da intimidade longe dos palcos, quebrou o silêncio acerca da curiosidade do público sobre sua sexualidade.

Em entrevista ao podcast PodCats, na noite desta última terça-feira (21/11), apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, a cantora foi questionada se já se envolveu com outra mulher. "Acho que essa pergunta é uma que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que eu recebo muito, se eu já fiquei com mulher, com homem", iniciou ela.

"Várias mulheres dão em cima de mim, muitos homens também, e eu já fiquei com os dois", disse Mari Fernandez, sem papas na língua. "Eu acho que o povo só queria a confirmação, mas o importante é a música, a sexualidade é uma coisa a parte", apontou o marido de Carlinhos Maia.

"Então você é bissexual?", questionou o cantor e amigo Nattan, que também foi convidado do podcast. "Isso, você gosta?", disparou Mari. "A gente se entrega", retrucou o artista, entre risos.

